Selon l’agence turque Anadolu, Sural et six de ses coéquipiers avaient loué un car pour rentrer après la rencontre de Championnat contre Kayserispor (1-1). Le reste de l’équipe avait fait le choix soit de prendre le car du club, soit de rentrer seuls. Le président du club, cité par Anadolu, a affirmé que les six autres joueurs qui accompagnaient Sural n’étaient pas dans un état critique.