Yamaha l’avait annoncé, « sa spécialité, c’est le sable ». Sans surprise Adrien Van Beveren a remporté la deuxième édition de la course moto Sanduro 2019 by Yamaha. Une course de 2h30 sur un circuit de 7km u Lac Rose où les spectateurs ont assisté à une très belle compétition.

Du monde, un beau spectacle, une bonne organisation, la deuxième édition de la course moto Sanduro 2019 qui s’est tenue hier au Lac Rose a été une réussite selon les pilotes. Ils ont à l’unanimité apprécié le niveau de compétition. Ils étaient plus d’une quarantaine, de différentes catégories (-18ans ,amateurs, professionnels, vétérans), de 14 à plus de 60ans, à se jauger sur le long circuit.

L’intégration des jeunes dans la compétition permet de préparer la relève avec la petite catégorie a expliqué Mr Daouda Ngom, le président du club Sénégal Moto Verte qui forme les jeunes dans cette discipline.

Dés le premier tour, le trio de tête s’est distingué. Ils ont tenu bon jusqu’au bout des 2h30. Adrien Van Beveren, 4e du rallye Dakar 2017 a largement battu ses adversaires. Il est suivi de Stephane Wone, pilote de Yamaha CFAO Sénégal qui perd ainsi son titre de champion remporté la saison dernière. Julien Sanchez.

