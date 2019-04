C’est le diable en vitesse. En France, à Rennes, il est entrain de tracer son avenir. Le sénégalais, nommé Ismaila Sarr, fait sensation.

Il a aidé son équipe à faire une grande campagne en ligue Europa et à atteindre la huitième place. En championnat, il maintient le même rythme. En Coupe de France , le week-end passé, Izo a transformé la sixième tentative des Bretons et permet à son équipe Rennes de remporter sa troisième Coupe de France.

Après son transfert en provenance de Génération Foot ,Ismaila Sarr a suivi le même chemin que Sadio Mané , Diafra Sakho et Papiss Cissé . Après une saison à Metz, le lion s’engage avec les bretons pour occuper l’un des postes vacants laissés vides par Ousmane Dembélé.

L’Europe a les yeux rivés sur ce garçon qui clôture la saison avec de bons chiffres. Arsenal, Dortmund, Ac milan et bien d’autres commencent déjà à frapper à la porte de cette gazelle, également dotée d’une bonne technique.

Âge: 21 ans (25 février 1998)

Lieu de naissance: Saint-Louis, Sénégal.

Hauteur: 1,85 mètres

Poids: 79 kg

Position: extrême ou avant

Pied: droit

Prix: 17 millions d’euros (selon Transfermarkt).

Équipe: Rennes (France)

Hit

Il faut aussi le considérer comme un bon passeur et un meilleur centrage, avec une efficacité de 87% dans ce domaine . Ismaila Sarr travaille pour être un meilleur setter, mais ils ont beaucoup de foi. 7/10.

Technique

Bien que vous recherchiez encore plus ses capacités physiques impressionnantes, chaque jour une technique plus clinique. C’est un passeur qui réalise 81% de bonnes passes en moyenne , est un excellent récupérateur et collabore à la fois avec la défense et avec sa facette préférée, l’attaque. Une de ses armes principales est le centre de la course, une activité qu’il pratique avec la précision d’un vétéran. 8/10.

Dodge

Sa vitesse une de ses forces, il parvient à laisser irriguer ses rivaux et il est très difficile à atteindre. À ce jour, Izo compte 79 dribbles réussis en France et 24 en EuropaLeague, soit plus de 70% de ses tentatives. C’est un démon avec la balle au pied. 9/10

Capacité

Cinq en championnat, plus quatre en Europa League et un autre en Coupe de France, Ismaila Sarr est un bon passeur, mais il a du mal à s’imposer devant les buts . 7/10

Vitesse

Nous réitérons qu’il est un vrai diable, le joueur de football a une foulée énorme, une accélération explosive et sait conduire la balle collée au pied dans ces marches. Sa vision du jeu est également importante, il prend des décisions rapides. 9/10

Physique

Il a une bonne taille et sait se déplacer dans les hauteurs: il gagne en moyenne 3,2 duels aériens par match, un bon nombre. La vitesse , est sa plaque forte et est également résistant aux chocs avec la défense opposée. Va bien aux duels personnels . C’est un athlète très complet. 8/10.

Position

bien qu’il soit droitier, son emplacement préféré est tout à fait à gauche . Il tombe également dans l’aile droite et peut, si nécessaire, être l’attaquant en avant, mais sa prédilection est de jouer pour les ailes. Il collabore avec la défense même s’il est parfois bloqué dans l’une ou l’autre des transitions. 7/10

Style de jeu

Selon Patrick Rampillon , ancien directeur de la carrière rennaise , où Demeblé était également , « Ils ( Sarr et Dembélé ) n’ont pas le même physique. Sarr est plus rapide et sportif alors qu’Ousmane est plus raffiné. Sarr devient progressivement plus clinique au plus haut niveau. » C’est un joueur merveilleux, avec une vitesse incroyable qu’il affine au fil des jours sa technique. Ses collègues le définissent avec une personnalité timide , mais il n’abandonne jamais ses responsabilités. Amoureux du jeu pour le groupe, il est un grand passeur et passeur. Il est dans le Top 5 des assistants de Ligue 1 et à part, il s’est fait sentir en Europe, ce qui dénote une maturité. « Je dois laisser ma marque ici à Rennes avant de partir pour d’autres clubs. Nous devons gagner quelque chose « , a déclaré le jeune sénégalais. Il a déjà remporté la Coupe de France et la porte est donc ouverte pour les plus grands d’Europe.

wiwsport.com avec FutbolSapiens