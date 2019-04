Ce weekend fut celui des Lions qui évoluent en Europe, avec notamment des sacres en France et en Espagne. Et comme à chaque fois, les artilleurs sénégalais n’ont pas été en reste.

En France, le Stade Rennais a créé la sensation du weekend en s’imposant suite aux tirs au but devant l’ogre Parisien de Neymar et Mbappé. Amené par un Mbaye Niang des grands soirs et un Ismaïla Sarr plus ou moins timide, Rennes est allé cherché le trophée de Coupe de France, après 48 ans d’attente. Du côté du Stade de Reims on ralentit un peu avec Edouard Mendy et ses coéquipiers qui ont concédé le nul face à Angers SCO. Une contre performance des Rémois, bien que ces derniers peuvent toujours rêver d’Europe, car 8e avec 49 points derrière Marseille, 5e avec 54 points. En Ligue 2, les internationaux sénégalais du Fc Metz ont vécu un beau weekend. Grâce aux deux buts de Habib Diallo et d’Opa Nguette, les Grenats sont officiellement promus en Ligue 1 pour la saison prochaine. Défaits par Niort (1-2), Saliou Ciss et Valenciennes se sont battus jusqu’à la dernière minute, mais sont tombés sur plus fort. Néanmoins, le latéral sénégalais a livré une très belle prestation. Le sort inverse risque d’être vécu par le défenseur central sénégalais, Papy Djilobodji qui a joué ce dimanche son avec Guingamp et qui s’est lourdement incliné face à l’OGC Nice (0-3). Actuels lanterne rouge du championnat avec 24 points, Djilobodji et Guingamp sont menacés par la relégation si les choses ne changent pas durant les quatre dernières journées.

En Espagne, Moussa Wagué et le Fc Barcelone ont été sacrés champions d’Espagne à trois journées de la fin du championnat. Wagué qui devient ainsi le premier joueur sénégalais à remporter la Liga, à seulement 20 ans. Abdoulaye Ba, qui a réussi le gros coup du weekend en Espagne en s’imposant sur le score d’un but à zéro face au Real de Madrid. Une victoire plus que précieuse et prestigieuse, puisque les Rouge et Blanc sont menacés par la relégation. En Segunda, Alfred Ndiaye et Malaga ne connaissent pas leurs meilleurs jours. Candidat déclaré à la montée en Liga, Malaga est en train de laisser filer des points et face à ses concurrents directs. Ndiaye et Malaga (6e, 58 pts) se sont inclinés face à Majorque (4e, 61 pts).

En Premier League, Sadio Mané et Liverpool ont décidé de ne pas rendre les choses faciles aux Citizens de Pep Guardiola. Vainqueurs nets de Huddersfield vendredi dernier sur le score de 5 buts à zéro, les Reds restent toujours à 1 point de City qui s’est imposé hier dimanche face à Burnley (1-0). Dans le choc qui a opposé Gana Guèye à Cheikhou Kouyaté, il n’y a pas eu de vainqueur, alors qu’Everton est en lutte pour une qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine.

En Allemagne, le derby de la Ruhr qui opposait le dauphin du Bayern, Dortmund au Schalke 04 de Salif Sané, était l’affiche phare du weekend. Actuellement dans une phase mouvementée, du fait de leur position au classement, Salif Sané et ses coéquipiers sont allés infligés aux Jaune et Noir leur premier revers de la saison à domicile. Avec un but du défenseur sénégalais, Schalke s’est imposé sur le score de 4 buts à 2, et s’éloigne ainsi de la zone rouge, en s’installant à la 15e place avec désormais 30 points, à 5 journées de la fin du championnat.

En Italie, Kalidou Koulibaly et Naples ont renoué avec la victoire ce weekend. Dauphin, de la Juventus de Turin, les Napolitains se sont imposés face à Frosinone (2-0) et consolide leur place derrière le champion Bianconero. Bologne d’Ibrahima Mbaye est sorti vainqueur d’Empoli (3-1) alors que le latéral droit sénégalais a été titulaire lors de la rencontre.

En Danemark, Dame Ndoye ne s’arrête plus de marquer des buts. Avec un doublé ce weekend lors de la victoire de Copenhague sur Odense sur le score de 4 buts à zéro, Dame Ndoye porte son compteur à 21 buts cette saison. de grosses performances du joueur sénégalais qui suscitent des débats à cette approche de la CAN.

