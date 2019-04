L’AS Douane a privé la promue Jeanne D’Arc de Playoffs en la dominant ce dimanche soir en clôture de la dernière journée de la saison régulière.

Les gabelous, qui ont été bien accrochés par la Douane, ont pu entrevoir la victoire que dans le money time.

Fil du match

La Jeanne D’Arc colle au score l’AS Douane dans le début de ce match. 14-16 après dix minutes. Les gabelous vont ensuite se détacher grâce à Pape Moustapha Diop (16-25). Mais de courte durée puisque la J.A ne lâchera pas et sera à trois points de retard à la pause (24-27).

Dans la suite, c’est Abdou Karim Kébé qui va réveiller la Douane alors qu’ils étaient presque rattrapés au score (30-31). L’ailier-artificier des gabelous enchaîne deux tirs primés (31-37). Réponse de Babacar Diallo avec deux 3-points aussi (37-38). Le duel va continuer jusqu’à la trentième minute (45-47).

La Jeanne D’arc continue de résister, mais les douaniers également, avec Pape Moussa Ciss et Alkaly Ndour, continuent de garder leur avance. Pape Moustapha Diop, revenu sur le parquet, va encore se montrer dangereux et innarêtable avec ses drives (54-60, 35e). Douane sera finalement à +12 (55-67) dans le money time où Cheikh Mbodj et Abdoul Bâ s’illustraient sur les tirs primés.

Douane finira par gagner cette partie (60-74). Ainsi c’est l’ASFA qui passe en playoffs au détriment de la vieille dame.

Basket 221