L’on connait désormais le tableau complet des play-offs pour le championnat masculin à l’issue de la 14e journée disputée ce week-end.

Dans le groupe A, le dernier ticket du Top 4 a été remporté par l’ASFA qui s’est imposée face à l’AS Thies (61-55). Une qualification facilitée par la défaite de la Jeanne d’Arc face à l’AS Douanes (60-74). Ce dernier avec l’USO et SLBC avaient déjà composté leurs billets pour le groupe A. Jeanne d’Arc, AS Thies, Tamba Sports et HLM BC, qui se succèdent au classement vont se disputer les play down.

Dans le groupe B, DUC, Ville de Dakar(promu cette saison), Louga BC et Saltigué sont qualifiés pour les play-offs. Seul le premier cité était déjà qualifié. L’équipe de la municipalité, promu cette saison s’est imposée face a Mermoz (57-42). Même si les rufisquois ont perdu devant Louga qui jouait à domicile (54-51), les deux équipes ont fait le nécessaire au compteur, ils comptent respectivement 20 et 22 points. De l’autre coté, on retrouve SIBAC, UGB, MERMOZ et Rail.