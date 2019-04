Nouvelle déroute pour le SPAR Gran Canaria en LF2 (groupe B) espagnole, malgré une bonne présence de ses sénégalaises.

Lourde défaite face à l’UCAM Jairis ce dimanche pour la colonie sénégalaise. Gran Canaria s’est inclinée 52-80 pour cette 17ème journée.

Ndeye Fatou Ndiaye et Mareme Diop ont quand même rendu des copies assez bien dans cette partie. 12 points, 7 rebonds pour la première citée et 10 points, 8 rebonds, 1 passe et 1 contre pour Diop, la dernière recrue de la formation.

Gran Canaria est désormais 9e au classement du groupe B avec un bilan de 8-9.

Basket221