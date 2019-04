Pour la grande finale de l’édition 2019 de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, le syli cadet, qui pensait pouvoir prendre sa revanche après être battu par les lionceaux du Cameroun en match d’ouverture, a perdu la finale aux séries des tirs aux buts (5-3).

Le Cameroun et la Guinée se sont quittés sur le score nul et vierge pendant les 90 mn. Il a fallu la séance fatidique des tirs au but pour départager les deux équipes, qui ont été accusées de fraude sur l’âge. Les Cadettes de la Guinée ont finalement perdu face au Cameroun sur le score 5 buts à 3.

Les Lionceaux du Cameroun remportent ainsi la finale de la CAN U17 2019 devant la Guinée Conakry et succèdent le Mali.

