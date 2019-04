Les « Huiliers » de la Sonacos, 14ème et lanterne rouge, les données sont très claires : il leur faut battre l’US Gorée, 12ème et premier non relégable, pour entretenir leur rêve de maintien dans l’élite. Car 10 points les séparent de leurs adversaires de dimanche au stade de Mbao (24 contre 14 au profit des Insulaires).

En effet, tout autre résultat qu’une victoire maintiendrait les Diourbellois à au moins la même distance que leurs vis-à-vis. Et comme après, il ne restera que 3 matches à disputer et 9 points à prendre, c’en sera fini des espoirs de la Sonacos de rester en Ligue 1.

Gorée de son côté a intérêt à s’imposer ; parce qu’en plus de larguer définitivement son adversaire de dimanche, elle doit faire avec la menace de la Linguère, mal en point certes (13ème et premier relégable avec 19 points) mais qui va jouer son va-tout face à l’AS Pikine pour continuer à entretenir son rêve de maintien.

Programme de ce Dimanche 28 avril

Djibril Diagne à 16h : Génération Foot – Mbour Petite Côte ;

Aline Sitoe Diatta à 17h : Casa Sports – Teungueth FC ;

Alassane Djigo à 17h : AS Pikine – Linguère ;

Caroline Faye à 17h30 :Stade de Mbour – Douanes ;

Mbao à 17h : Gorée – Sonacos ;

Alboury Ndiaye à 17h : Ndiambour – Dakar Sacré-Cœur ;

Amadou Barry à 17h : NGB – Jaraaf

LSFP – Wiwsport.com