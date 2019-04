L’attaquant montpelliérain Andy Delort va être naturalisé algérien et pourrait bientôt rejoindre la sélection.

Le buteur du MHSC, Andy Delort (13 buts et 7 passes décisives cette saison en Ligue 1), devrait bientôt jouer pour l’Algérie. L’attaquant sétois de 27 ans a entamé les démarches pour obtenir la nationalité algérienne. Il a des origines de Mostaganem, via son grand-père et sa mère, du nom de Hattab. Cela n’est pas forcément fait dans l’optique de disputer la CAN, cet été (21 juin au 19 juillet en Égypte). Que le joueur y participe ou non, il souhaite avant tout représenter la sélection nationale des Fennecs.

L’ex-attaquant de Caen n’a connu qu’une sélection chez les jeunes en équipe de France. C’était avec les moins de 20 ans, en mai 2011, face aux États-Unis (3-3). Reste à savoir si le sélectionneur algérien, l’ancien Marseillais Djamel Belmadi, fera appel à lui dans un futur proche. Pour rappel, l’Algérie se trouve dans le groupe C de la prochaine CAN, en compagnie du Sénégal, de la Tanzanie et du Kenya.

L’Equipe