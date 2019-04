Ludovic Obraniak déclare sa flamme à Sadio Mané, auteur de 24 buts toutes compétitions confondues avec Liverpool cette saison : « C’est l’avenir du football moderne, il va être très sollicité cet été… », s’est exprimé le footballeur polonais sur Sadio Mané sur la chaîne RMC Sport.

Auteur de 24 buts et 5 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues, Sadio Mané est actuellement le meilleur ailier au monde (selon le dernier classement ESPN) et les observateurs du football ne sont pas indifférents par rapport à son talent. La dernière victime du numéro 10 de Liverpool est Ludovic Obraniak. Sur le plateau de RMC Sport, l’ancien international polonais, Ludovic Obraniak a déclaré sa flamme à Sadio Mané. « C’est un garçon qui est tout le temps en mouvement, qui est rapide, technique. Il est l’avenir du football moderne…« , a déclaré l’ancien joueur de l’AJ Auxerre sur RMC Sport.

Poursuivant sa déclaration d’amour, Obraniak a loué le caractère du joueur sénégalais, qui est selon lui sous côté. « Il passe à travers les radars parce que c’est un garçon qui est rempli d’humilité et de simplicité à l’image de son équipe. Mais fort à parier qu’il sera solliciter cet été et ce sera difficile et compliqué pour les Reds de le garder« .

Sur ce dernier point l’ancien football a bien vu, puisque Liverpool est actuellement bousculé par les rumeurs de transfert qui tournent autour de son joyau sénégalais. Notamment du côté du Real Madrid, où Zidane ferait de Sadio Mané l’une de ses priorités pour le prochain mercato estival.

