Le Stade de Rennes amenés par ses deux attaquants sénégalais a connu une saison aboutie malgré leur élimination en Europa League. Ils viennent d’être sacrés en finale de Coupe de France devant le grand Paris Saint-Germain.

Le Stade de Rennes défiait ce samedi en finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain de Neymar et de Mbappé. Titulaires au coup d’envoi, Sarr et Mbaye Niang ont porté les Bretons jusqu’à l’épreuve fatidique des tirs au but. Menés au score (2-0) dès la 21′ minute, les Bretons ont bénéficié d’une grâce sur la réduction du score contre son camp par Presnel Kimpembe (40′).

Après l’égalisation de Mexer à la 66′ minute, le Stade de Rennes a su appliquer à la règle les consignes de Julien Stéphane. Ce dernier a du mérite sur toute la saison qu’il a réussi avec ses poulains. Malgré le recul en championnat, peut-être dû à sa campagne européenne, le Stade de Rennes a fait tombé des grands sur son chemin.

L’autre international sénégalais du Stade de Rennes, Abdoulaye Diallo qui a fait les frais de blessures répétées cette saison, n’est pas étranger à ce succès des siens. Avec ses compatriotes, Diallo aura réussi à écrire une belle de l’histoire du club de la Bretagne.

wiwsport.com