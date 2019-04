Présent hier à l’open press de Garga Mbossé, Papa Sow a effectué un geste vivement salué par le camp de celui-ci. Son arrivée a d’ailleurs surpris plus d’un. Devant le micro d’un site de la place, le Puma de Fass s’est encore prononcé sur son combat contre Siteu actuellement démarché par des promoteurs. Après avoir magnifié les propos de Siteu, il se dit prêt à le croiser.

Rappel :

Le combat Siteu vs Papa Sow actuellement démarché par des promoteurs n’est pas du goût des proches de ces lutteurs. Et pour donner sa position, le Tarkinda avait soutenu que la lutte est leur gagne pain donc rien ne doit annuler ce combat. Siteu avait aussi estimé que Papa fait partie des lutteurs qu’il estime le plus dans l’arène.

La saison de lutte va fermer ses portes le 31 juillet prochain.

wiwsport.com – luttetv