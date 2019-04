L’association pour le bien être des détenus a organisé un tournoi de lutte dans la maison d’arrêt et de correction de Reubeuss. Un moment de divertissement pour les détenus. Occasion saisie par le lutteur Siteu pour lancer un message aux parents.

Au micro de Dakaractu, le lutteur Siteu a déclaré: « Je suis contente de venir passer mon temps ici. Et je pense que tout le monde devrait le faire, venir ici les visiter. Je prie qu’ils soient libérés. Je demande aux parents de ne pas abandonner leurs enfants qui sont détenus aussi, il faut les sensibiliser, les aider à changer de comportement. La prison n’est pas un mauvais lieu, ici on éduque. Il faut les aider financièrement et venir les voir. » a lâché le pensionnaire de l’écurie Lamsar qui a offert un beau spectacle aux détenus.

wiwsport.com