Très en vue en cette deuxième partie de saison avec Liverpool, Sadio Mané est resté régulier dans ses performances, notamment en marquant but sur but au sein du trio de Jürgen Klopp.

Comme le révèle les statistiques lors de ses 8 derniers matches à Anfield, Sadio Mané a marqué 9 buts durant cette période. Actuellement à 18 unités dans son compteur buts en Premier League, Mané va encore joué ce vendredi avec les siens dans leur antre.

vs. Arsenal

vs. Palace

vs. Leicester

vs. Bournemouth

vs. Watford

vs. Burnley

vs. Spurs

vs. Chelsea

Devancé en milieu de semaine par City qui est sorti victorieux du derby face à Manchester United, Liverpool devrait dominer Huddersfield pour tenir le cap pour le titre. En tout cas, si de telles performances de l’attaquant sénégalais se répètent, les Reds ne devraient pas trop peiner pour être sacrés Champions d’Angleterre.

Liverpool striker Sadio Mane has netted nine goals in his previous eight #PL matches at Anfield #LIVHUD pic.twitter.com/fJstKQqs6y — Premier League (@premierleague) April 26, 2019

wiwsport.com