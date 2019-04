Mis en difficulté après le nul concédé à Bonal face à Châteauroux (0-0), le FC Sochaux de Omar Daf va jouer ce vendredi à Ajaccio face au Gazelec pour la 35e journée de Ligue 2, une très grande partie de son maintien. Avec en filigrane l’interdiction formelle de s’incliner.

Pour rester dans les clous les hommes d’Omar Daf sont dans l’obligation de faire le match parfait. « Aujourd’hui, il n’y a plus de calculs à faire. Il ne reste encore pas mal d’équipes concernées par le maintien jusqu’à Auxerre. Mais sur ce match et pour la suite de ce sprint final c’est ce que nous serons capables de proposer sur le terrain qui sera le plus important » a estimé ce jeudi Omar Daf en conférence de presse.

Le plus important sera entre autres d’être sans faille au plan mental. L’antre de Mezzavia sera en ébullition. Ce match va requérir des nerfs d’acier et… d’être forcément encore plus audacieux en zone de finition. Le coach sochalien a aussi insisté sur le devoir d’unité. « Mes joueurs ont envie de se lâcher. La solution, il faut qu’on se dise qu’elle peut venir de partout à n’importe quel moment. Et que c’est ensemble que nous pouvons gagner. On s’en sortira comme ça ». Ce véritable appel à l’union sacrée sera-t-il entendu ? Tous les supporters du FCSM l’espèrent.

Rappel :

Pour rappel, le Chinois Li Wing Sang, propriétaire du FC Sochaux depuis 2015 et patron d’Omar Daf a été déclaré en faillite personnelle par la Haute-Cour de justice de Hong-Kong le 2 avril dernier, ce qui accentue le flou entourant le club franc-comtois, qui est de nouveau barragiste.

estrepublicain – wiwsport.com