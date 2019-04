Il fait partie des joueurs sénégalais qui ont animé le débat du mercato d’hiver. Ismaila Sarr pourrait quitter la ligue 1 conforama pour la Bundelisga des cet été.

Selon jeunesfooteux, Ismaïla Sarr pourrait bien quitter le club breton cet été. Auteur de 10 buts et 12 passes décisives cette saison, l’ailier sénégalais de 21 ans intéresse plusieurs formations européens et notamment le Borussia Dortmund qui va perdre Christian Pulisic (départ pour Chelsea) et peut-être Jadon Sancho.

Sous contrat jusqu’en 2021 au SRFC, Sarr est estimé à 27 millions d’euros par le site Transfermarkt, mais disposerait d’un bon de sortie fixé à 35/40 millions d’euros. Il est sous le collimateur de plusieurs clubs anglais et italiens. Rappelons que le Borrussia Dortmund suit Sarr depuis janvier.

wiwsport.com