Les championnats du monde de Taekwondo 2019 auront lieu du 15 au 19 mai 2019 à Manchester United. C’est d’ailleurs une première pour le Royaume Uni d’organiser cette compétition.

1000 athlètes de 150 pays sont attendus au Manchester Arena. L’équipe nationale du Sénégal sera représenté par 6 athlètes et deux entraineurs. Un choix qui s’est faits selon les performances des athlètes à en croire la direction technique nationale.

En effet chez les hommes sont retenus, Moustapha Kama 2e mondial dans sa catégorie (-54kg), Ababacar Sadikh Soumare médaille d’or lors des championnats d’Afrique de Tanger, El Mactar Diao 10e dans la catégorie (-63kg).

Et pour les dames, Bineta Diedhiou, 20e dans la catégorie (-57kg), Coumba Ndoye (-53kg) et Warkha Ngom (-67kg) sont sélectionnés.

Selon le DTN, Baïdy Ndiaye, ces athlètes ont été sélectionnés vu leur bonnes performances sur la scène mondiale. « Tous ces athlètes ont une bonne position sur le ranking mondial. Ils ont participé à des tournois, ont donc une bonne préparation pour ces joutes même si ce sera une première pour certains comme Coumba Niang Ndoye, Warkha et Soumare . Mais ils ont de bonnes performances et pourront donc représenter dignement le Sénégal. »

« Avec cette sélection, on peut espérer avoir des places sur le podium. En plus ce sera une course pour les qualifications aux jeux olympiques de Tokyo. Comparé à notre prestation lors de la dernière coupe du monde, on peut espérer faire mieux cette année ci. »

Le regroupement va démarrer aujourd’hui au stade Leopold Sedar nous informe la même source qui précise que tout est prêt pour une bonne participation.

wiwsport.com