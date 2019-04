L’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané a été officiellement retenu dans l’équipe-type de la saison en Angleterre.

S’il faudra attendre dimanche et la traditionnelle cérémonie organisée par le syndicat des joueurs pour officiellement connaître le vainqueur du prix du Joueur de l’année et le palmarès complet des PFA Awards, le Daily Mail a dévoilé dès ce mercredi les heureux élus.

A en croire le quotidien anglais, c’est ainsi Virgil van Dijk qui devrait succéder à Mohamed Salah pour le titre de Player of the Year, le joueur de Liverpool, qui sera le premier défenseur consacré depuis John Terry en 2005, ayant été préféré à son coéquipier Sadio Mané, aux Citizens Raheem Sterling, Sergio Agüero et Bernardo Silva, ainsi qu’à Eden Hazard.

L’un des meilleurs des éléments de Liverpool, Sadio Mané se console avec une place dans l’équipe Type de la saison. Auteur une saison explosive avec les Reds le natif de Bambali est toujours en course pour le titre de meilleur buteur avec 18 buts dans son compteur, le sénégalais de 27 ans est devancé par Aguero, Aubameyang et de son coéquipier Salah (19).

L’équipe-type de la saison en Premier League (source Daily Mail):

Ederson – Robertson, Laporte, Van Dijk, Alexander-Arnold – Pogba, Fernandinho, Bernardo Silva – Mané, Agüero, Sterling.

wiwsport.com