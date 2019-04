Mohamed Diamé craint de devenir la dernière victime de l’ épuration de contrat de Newcastle sur les joueurs de plus de 30 ans.

Le milieu de terrain doit faire deux autres titularisations pour déclencher une prolongation d’un an, mais il n’a été utilisé par le patron, Rafa Benitez, qu’à deux reprises, depuis le match contre Manchester United le 2 janvier. Diamé fait pression pour un contrat de deux ans et pourrait quitter Tyneside l’été prochain, bien que le manager le considère comme un excellent joueur de l’équipe. « J’essaie de profiter des jeux autant que je peux, parce que ce pourrait être le dernier », a déclaré l’international sénégalais, âgé de 31 ans. « J’essaie juste de profiter, c’est tout. Ensuite, nous verrons ce qui va arriver ».

« J’ai toujours dit que je suis heureux de jouer ici pour ce club et ces fans. Mais c’est le football et il faut y faire face. Si je reste, je serai heureux et si je ne reste pas, je serai heureux ailleurs. C’est tout. La situation est toujours la même: il me faut deux autres départs pour obtenir une année supplémentaire », s’est exprimé le milieu de terrain sénégalais.

« Mais j’ai parlé avec le club et quand nous parlions de mon contrat, j’ai demandé deux ans et ils ne veulent pas de ça. Il est difficile d’obtenir une prolongation lorsque vous avez plus de 30 ans ici. Ce n’est pas un problème pour moi; c’est le football et une partie du travail. Si j’ai la possibilité de rester, je resterai. Et sinon, je vais aller ailleurs et profiter de mon football », affirme Momo Diamé.

