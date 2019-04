Victorieux lors de sa rencontre contre Rc Lens lors de la 34e journée de la ligue 2 française, Lorient de Sidy Sarr a réalisé une belle opération, mardi (0-1) mais surtout, à ne pas encaisser de but pour la première fois depuis fin février.

Titulaire dans cette rencontre le Sénégalais a vu son entraîneur Mickaël Landreau apprécié ses bonnes performances « Ce qui m’a poussé à placer Fabien dans ce positionnement avancé, c’est de gagner en solidité et de pouvoir mettre la paire Franklin (Wadja) – Sidy (Sarr) qui m’avait plu lors du match au PFC. Dans ce contexte, ça me semblait important, d’autant que je savais que Fabien avait déjà évolué plus haut dans sa carrière« , explique Mickaël Landreau.

Absent de la tanière depuis des phases qualitatives de la Can 2019 pour manque de temps de jeu en club. Reste pour Sidy Sarr à enchaîner les bonnes performances s’il veut convaincre Aliou Cissé.

wiwsport.com