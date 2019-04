Coup dur pour le Stade Rennais! le club français qui reçoit l’AS Monaco, pour la 34e journée de Ligue 1 devra jouer sans Mbaye Niang, Ismaila Sarr et Grenier.

Julien Stephan sera privé de pas moins de trois joueurs, et non des moindres, pour cause de suspension après avoir reçu trois avertissements dans une période de 10 matchs : les attaquants Ismaila Sarr et Mbaye Niang, ainsi que le milieu de terrain Clément Grenier.

Ce trio pesant 15 buts et 12 passes décisives cette saison. Au match aller, l’attaquant sénégalais Mbaye Niang avait d’ailleurs été passeur décisif pour Ben Arfa lors de la victoire rennaise au Stade Louis II (1-2).

