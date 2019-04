En demi-finale de la Coupe de Turquie ce jeudi, Galatasaray s’est facilement imposé sur le score de 5 buts à 2 face au Yeni Malatyaspor. Le milieu de terrain Badou Ndiaye, auteur d’un grand, a délivré deux passes décisives. Mbaye Diagne n’a pas marqué aujourd’hui, alors que Mitroglu a inscrit le quatrième but des siens.

Titulaire comme d’habitude aux côtés de son compatriote, Mbaye Diagne, Badou Ndiaye a été fulgurant pour la victoire de Galatasaray sur le score de 5 buts à 2 devant le Yeni, en délivrant deux passes décisives (Sofiane Feghouli, 39′ et Henry Onyekuru 58′).

S’exprimant sur leur qualification en finale de la Coupe de Turquie, Badou Ndiaye a lâché des mots qui inspirent la confiance dans le groupe. »Notre motivation est au niveau maximum. Nous devons évaluer nos matches restants d’une manière très bonne et gagner. Nous devons mettre nos émotions de côté et bien jouer et prendre les six jeux jusqu’à la fin, en nous donnant toutes nos motivations« . Des mots qui en disent plus, puisque Galatasaray est en pleine lutte pour le titre derrière Basaksehir.

wiwsport.com