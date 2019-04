Il fut un temps où la défense sénégalaise était quasi imprenable avec le duo Kara Mbodj-Kalidou Koulibaly. Et, depuis que Salif Sané a pris la place de Kara dans l’axe, les « Lions » gagnent certes, mais l’équipe ne parvient plus à enchaîner trois matches sans prendre de buts.

On ne peut cependant pas encore remettre en cause la solidité défensive de la paire Kalidou-Sané en équipe nationale. Le binôme fait son bonhomme de chemin et continue de donner satisfaction au sélectionneur Aliou Cissé. Ces derniers temps les deux joueurs sont en effet systématiquement alignés dans le onze type lors des matchs à enjeu du Sénégal.

Les qualités défensives de Kalidou Koulibaly ne sont certainement plus à démontrer dans le monde du football. En effet, le Napolitain continue d’éblouir de par la propreté de ses interventions, sa belle qualité de relance et sa sérénité sans faille. Avec pas moins de 31 sélections à son actif, il est actuellement indéboulonnable dans la charnière des « Lions. »

Toutefois, il faudrait se demander si Salif Sané est le binôme parfait de Koulibaly ? Le pensionnaire de Schalke 04 peine encore à convaincre à ce poste malgré quelques bonnes performances en Bundesliga et ou avec le Sénégal. Avec un total de dix matches conjointement disputés par Sané et Koulibaly, la paire de l’axe central du Sénégal présente un bilan assez mitigé avec 5 victoires, 2 défaites, 3 nuls pour un total de 8 buts encaissés. À signaler qu’ils ont bouclé cinq matches sans encaisser le moindre but.

Source : Stades