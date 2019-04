Dans le cadre du Saly Motors Festival, le projet Capp Karangë, du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, à travers la Direction des Transports Routiers, représenté par son équipe chargée de la communication, était présent à Saly les 20 et 21 avril. « Ce sont des moments à ne pas manquer pour créer des liens directs avec les acteurs », explique la chargée de campagne Capp Karangë.

À l’occasion, l’équipe de Capp Karangë a pu expliquer aux usagers de la route, aux passionnés des deux roues, aux concessionnaires de la Petite côte, entre autres, les tenants et aboutissants de ce vaste projet mis en place par la Direction des Transports Routiers et son partenaire privé Gemalto Sénégal SA. Pour rappel, Capp Karangë ne se limite pas à la mise en place de nouveaux documents de transports numérisés.

C’est avant tout un projet de modernisation et de sécurisation de l’Administration des Transports Routiers, à travers la mise en place d’un service administratif complètement dématérialisé ayant des antennes dans chaque région. Mais aussi une base de données mise à jour en temps réel, et qui à terme, connectée au matériel des forces de l’ordre et de sécurité va permettre de gérer, à la minute près, les infractions routières.

L’équipe présente à Saly a pu sensibiliser les participants et visiteurs sur l’urgence de remplacer leurs permis de conduire, avant le rush final prévu pour septembre 2019. Une annonce déjà faite par le Directeur des Transports Routiers, M. Cheikh Omar Gaye, lors de la remise des premières plaques, le 20 mars 2019.

A la mi-avril, confie la directrice de campagne, le projet avait, à son actif, 160 000 permis remplacés pour un total d’un million. Elle rappelle qu’il y a une date où la validité des permis roses sera annihilée, et conseille vivement de remplacer son permis de conduire rapidement.

Les opérateurs ont mis en place des moyens pour accueillir les usagers, notamment au CICES où les horaires sont étendus de 8h à 20h en continu en semaine et de 8h30 à 16h le samedi. Le site des Baux Maraîchers est aussi ouvert aux particuliers, pour faciliter l’accès depuis la banlieue. Par ailleurs, d’ici la fin du mois de mai, tous les bureaux régionaux des transports routiers seront disposés à recueillir les demandes de remplacement des permis de conduire.

Aussi, dès que ce cap sera franchi, les opérateurs annonceront le début de la ré-immatriculation. A ce jour, la Direction des Transports Routiers est en phase pilote avec les concessionnaires pour les nouvelles immatriculations.

Pour clore les festivités du week-end salysien, 221 motors, a organisé une course de « jakarta ». Occasion particulière pour l’équipe de Capp Karangë, d’être au contact de ces acteurs, souvent marginalisés. Capp Karangë, à travers son digital manager, a modestement récompensé le jeune Abdoulaye Ba, du club Mbour 2 roues, pour sa victoire incontestable. Qui plus, comme l’a rappelé la directrice de campagne, les conducteurs de « jakarta », seront eux aussi concernés par l’immatriculation de leur engin. D’ailleurs, le prototype de la future plaque leur a été présentée. Une initiative qu’ils ont saluée avant de promettre d’accompagner ce projet ambitieux du gouvernement.

La directrice de campagne a, enfin, rappelé, que toutes les informations relatives au projet sont à consulter sur le site internet www.cappkarange.sn

Leral