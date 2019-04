Si elle reste évidemment l’une des équipes attendues lors de la prochaine CAN 2019 organisée en Egypte, la sélection algérienne pourrait avoir du mal à rivaliser avec les autres cadors du continent, si l’on en croit les différentes analyses que l’on peut lire ici-et-là sur les sites spécialisés.

Des pronostics du site SOSPronostic à l’avis de L’Equipe, en passant par celui de Rue des joueurs ou encore de Sportytrader, les experts semblent ainsi tous unanimes : les hommes de Belmadi auront du pain sur la planche s’ils veulent obtenir leur premier sacre depuis 1990. Bien que talentueux à l’image des Riyad Mahrez, Saphir Taïder ou encore Sofiane Feghouli, les Fennecs devront notamment faire face à des blocs complets, comme celui du Nigéria, du Cameroun ou du Ghana, mais aussi à des sélections peut-être au dessus en termes de qualité, à l’image du Sénégal de Sadio Mané ou de la Côte d’Ivoire de Nicolas Pépé.

Positionnés au sein de la poule C, en compagnie justement des Sénégalais mais aussi de la Tanzanie et du Kenya, les huitièmes de finaliste du Mondial 20

014 pourraient notamment devoir passer par un 8e disputé face au Congo voire à l’Egypte, puis un quart de finale potentiellement explosif contre le Maroc d’Hervé Renard.

Le site SOSPronostic donne d’ailleurs la première place de la poule C au Sénégal. « Sans grande surprise, nos experts du football africain voient les Sénégalais largement au dessus de la concurrence, tant ils possèdent de qualité sur toutes les lignes. Également dotée de joueurs talentueux – Mahrez, Feghouli, Taïder en tête – la sélection algérienne devrait elle prendre facilement la deuxième place du groupe. Kenyans et Tanzaniens auront du mal à exister, et devront se contenter d’une éventuelle troisième place qualificative. »

Source: Huffpostmaghreb