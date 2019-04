Magaly Mendy, native de la ville française d’Orly fait partie de la liste des joueuses convoquées pour la préparation de l’Euro 2019.

On risque de ne plus la revoir dans la tanière. Magaly Mendy fait partie des 19 joueuses française convoquées pour la préparation de l’Euro 2019. Alors qu’il était dit qu’elle avait renoncé à la tanière, aprés sa non sélection aux Jeux Olympiques de 2016, tout semble clair maintenant.

Si l’arrière de Villeneuve fait partie du groupe sélectionné, elle ne jouera plus au Sénégal. Rappelons qu’elle avait été convoqué en 2015 et en 2016, sans jamais être sélectionné.

[COMMUNIQUE] 19 joueuses 🇫🇷 ont été retenues par Valérie Garnier pour la préparation à l'Euro 2019 🏆

