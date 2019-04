C’est désormais crucial ! Plus aucun faux pas n’est permis entre ces deux monstres de la Premier League cette saison, à savoir Liverpool de Sadio Mané et Manchester City de Pep Guardiola.

Ce soir, pour le compte de la 35e journée du championnat, Manchester City se rendait à Old Trafford pour son dernier déplacement périlleux de la saison. Un match à haute intensité qui devait les attentions du côté de la Mersey, à Liverpool de Sadio Mané. Les Reds devaient espérer un contre performance de la part de l’équipe de Pep Guardiola.

Mais il était clair qu’un résultat positif de Manchester United sur son rival SkyBlue, serait un exploit. Puisque les Reds Devils sont loin d’être inspirés ces derniers temps, et les Citizens surpris en C1, sont désormais plus qu’alertes pour la course âpre au titre.

Facile vainqueur de Manchester United ce mercredi soir à Old Trafford, City devance encore une fois d’un point Liverpool au classement de la Premier League à trois journées de la fin. Et Sadio Mané et les siens devront encore batailler très dur pour le sacre tant rêvé.

