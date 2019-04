Titulaire seulement une fois depuis l’arrivée de Paulo Sousa à la tête des Girondins, le milieu de terrain semble avoir été écarté par le technicien portugais. Une situation un peu confuse, alors que le mercato d’été se profile.

Younousse Sankharé, c’est le meilleur passeur des Girondins cette saison avec 5 passes décisives en 32 matchs, toutes compétitions confondues. Pourtant, le franco-sénégalais ne rentre pas dans les plans de son entraîneur. Depuis l’arrivée de Sousa, il y a un peu plus d’un mois, il n’a joué qu’un seul match titulaire, contre Amiens (63 minutes). Il n’est entré qu’une seule fois en cours de match, contre Rennes, où il n’est apparu que deux minutes. Ces matchs sont les deux premiers que Paulo Sousa a vécu comme entraîneur des Marine et Blanc. Depuis ? Rien à signaler du côté de Sankharé.

Toujours présent à l’entraînement, son absence n’est pas due à une blessure. Le milieu de terrain n’est pourtant plus apparu dans le groupe depuis la réception de Marseille. Le déplacement à Amiens (0-0) pourrait être l’origine de son manque de temps de jeu. En effet, il a été critiqué pour son match moyen et son duel perdu face à Gurtner en début de partie. Paulo Sousa ne lui ferait donc plus confiance sur le terrain depuis ce « test » raté. Younousse Sankharé, s’est aussi fait remarqué négativement lors d’un entraînement mercredi dernier. Allongé sur l’herbe, il semble se reposer alors que ses coéquipiers continuent de s’entraîner. Une attitude difficilement acceptée par les supporters.

S’il continue à ne pas jouer, le natif de Sarcelles peut envisager un départ dès cet été. Une supposition que l’on n’aurait pas osé faire il y a encore quelques mois, alors que Sankharé était l’un des joueurs les plus utilisé par le tandem Ricardo-Bédouet. En contrat jusqu’en 2021 avec Bordeaux, il reste, malgré son irrégularité, un joueur qui sait être décisif et qui garde une belle côte sur le marché. Le milieu de terrain, arrivé à Bordeaux en janvier 2017, ne montre pas, pour le moment, qu’il peut être un titulaire indiscutable au sein du club au scapulaire. Notamment à cause de son indiscipline sur le terrain. Maintenant, il faudra surveiller sa fin de saison, à commencer par le match contre Lyon vendredi.

