Le latéral gauche sénégalais Adama Mbengue est de retour à l’entraînement à Caen, d’après l’équipe. Le sociétaire de Caen était blessé à une cuisse mi-avril.

Avant de recevoir Dijon dimanche (15 heures), Caen a décidé d’effectuer un stage de deux jours à Granville, ce mercredi et jeudi. Rolland Courbis et Fabien Mercadal ont convoqué un groupe de 24 joueurs. Le latéral gauche international sénégalais Adama Mbengue, remis d’une élongation à une cuisse, est notamment de retour « après une semaine de soins », précise le club. Il n’a plus joué avec l’équipe première depuis le 27 février.

