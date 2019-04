Il a fait ses premiers pas en Lions en mars dernier, à l’occasion de l’ultime journée des éliminatoires de la Can 2019, contre Madagascar. Mamadou Loum Ndiaye est impatient de retrouver à nouveau la Tanière.

Et surtout caresse le secret espoir d’aller à la Can en Egypte. Le joueur du Fc, en interview avec le journal Record est d’avis que les lions devront se comporter en vrais guerriers.

« C’est l’objectif que nous nous sommes fixés, tout le monde le sait. Les gens disent qu’on est favori et c’est le cas. Mais , les réalités du football africaine, on les connait tous. Pour gagner cette Can, il faut des soldats, des hommes qui sont prêts à mourir pour la Nation. Il faut être dur, costaud , avoir un mental d’acier. Rien ne sera facile la-bas , il va falloir se battre pour y arriver. Voila, et je pense que mes coéquipier ont conscients de cela et qu’ils sont prêts pour ça » livre Loum Ndiaye.

wiwsport.com