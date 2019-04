On pensait qu’il n’y allait pas avoir de tensions après un dernier duel verbal qui s’est déroulé dans de bonnes conditions, mardi soir, en direct sur la TFM, mais non. Au sortir de ce face à face entre les deux lutteurs, Moussa Ndoye et Garga Mbossé, une bagarre opposant les deux camps a éclaté. Aucun blessé n’a été signalé, mais le ton est monté et ça a chauffé en tout cas devant les locaux de la Télévision Futurs Médias (TFM) au moment où ils s’apprêtaient à monter dans leurs véhicules respectifs.

Cette situation n’est pas surprenante puisque ce combat de lutte avec frappe ne sera pas une partie de plaisir d’autant que l’un voudra renouer avec le succès tout en marquant son retour après trois années sans lutter et l’autre aura envie de confirmer son dernier succès sur Lac Rose.

Ce combat organisé par le promoteur Pape Abdou Fall, aura lieu, ce 28 avril 2019, au stade Iba Mar Diop.

source: IGFM