Pour préparer son combat face à Modou Lo, Balla Gaye 2 était parti à l’INSPS de Paris pendant plus de deux mois.

Le lion de Guédiawaye est revenu quelques semaines avant son combat pour continuer sa préparation au Sénégal. C’est à Keur of champions, la salle de boxe dont le fondateur est Souleymane Mbaye, ancien champion du monde français que Balla a terminé sa préparation.

Balla était resté pendant trois ans sans lutter avant d’affronter gris Bordeaux la saison dernière. Il a ensuite donner une revanche au Rock des Parcelles assainies qu’il avait battu en 2010. Dans cette interview avec wiwsport.com, Souleymane est revenu sur la préparation de l’ancien roi des arènes à Keur of champions qui a battu Modou Lo en début de saison.

« Balla Gaye était venu s’entraîner ici. Sa vrai préparation il l’avait fait l’INSEPS. Il est venu ici et a vu les installations. Après bon je ne sais pas si c’est cela qui l’a fait gagner, en tout cas c’est le travail qui l’a fait en amont qui l’a fait gagner contre Modou Lo », confie Souleymane Mbaye.

Il avance sur la bonne préparation de Balla Gaye 2 qui est revenu en force face à Modou Lo: « Je l’avais trouvé affûté. Cela se voit qu’il avait bien travaillé lors de son passage en France. Et je pense que c’est beaucoup cela. Si je dois le donner un conseil, un athlète doit être affûté, savoir ce qu’il mange, le temps de travail doit être le même que le temps de repos si on veut être en forme le jour du combat » .

Pour rappel est Champion du monde français d’origine sénégalaise en boxe en poids super-légers dans les années 2006 et 2007, Souleymane Mbaye a enregistré 49 combats professionnels avec 42 victoires, 22 victoires par K0, 6 défaites et un match nul. Il a aussi été champion d’Europe en poids super-légers en 2002 et 2009.

