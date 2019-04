Attaquant du RC Lens, Yannick Gomis a réalisé une belle performance face à Grenoble ce samedi (0-2, 33e journée de Ligue 2). Buteur et passeur décisif, l’avant-centre lensois fut déterminant pour le Racing face aux Isérois.

Surtout, le buteur artésien a débloqué son compteur en marquant un but sur une action de jeu, chose qui n’était plus arrivée depuis la 11e journée de Ligue 2. Philippe Montanier, le coach du RCL, salue le travail quotidien de son joueur : « Yannick fait beaucoup d’efforts mais il n’était pas récompensé. A un moment donné, on est récompensé. Ça lui permet d’être satisfait et de marquer un but important qui ouvre le score. Ouvrir le score est quelque chose d’important dans notre saison. De plus, marquer est toujours important pour les attaquants, » lit-on sur le site officiel du club.

wiwsport.com