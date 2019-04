L’avenir de Diamé à Newcastle est hors de portée. Le milieu sénégalais a en effet affirmé qu’il pourrait quitter Newcastle United à la fin de la saison.

Le contrat du milieu de terrain sénégalais expire à la fin de la saison, mais il pourrait bénéficier d’une prolongation automatiquement d’un an si toutefois l’ancien de Wigan débute deux autres matches de plus avec les Magpies. « La situation est toujours la même : il me faut deux autres titularisations pour obtenir automatiquement une année supplémentaire », a déclaré Diamé dans Chronicle Live.

Le joueur âgé de 31 ans veut un contrat de deux ans afin d’assurer son avenir avec Newcastle, mais le club hésite depuis et bloque ses demandes. C’est pour cette raison que l’ancien international sénégalais a laissé entendre qu’il pourrait mettre fin à son séjour au sein du club de St James’s Park.

« Après avoir discuté avec la direction du club pour évoquer mon avenir, j’ai fait une demande de deux ans de prolongation, et le club n’a pas voulu me l’accorder. Mais c’est loin d’être un problème pour moi ; c’est le football. Si j’ai la possibilité de rester, je resterai et sinon, j’irai ailleurs », poursuit le milieu sénégalais.

Toutefois, le propriétaire du club, Mike Ashely, est réputé pour sa réticence à proposer des offres à des joueurs ayant dépassé leur apogée. Diamé a fait 28 apparitions cette saison avec les Magpies, soit 23 titularisations et est impatient de débuter une nouvelle fois, peut-être ce week-end lors du match qui opposera Newcastle et Brighton.

Cependant, Diamé n’est pas à court d’offres même s’il ne lui reste que trois matchs à disputer avec Newcastle. Selon le journal The Chronicle, Mo Diamé a reçu des offres « lucratives » de la part de certains clubs anglais notamment Crystal Palace et Brighton, au moment où il vit une période potentiellement décisive dans sa carrière. Toujours selon le journal anglais, le sénégalais a aussi reçu des offres de la Grèce et de la Turquie.

L’international sénégalais a longtemps été un acteur clé dans le système de Rafa Benitez depuis son arrivée en provenance de Hull City pour 3,5 millions de livres sterling, il y a trois ans. Il a aussi joué un rôle important dans la conquête du titre de championship avant de rejoindre la Premier League.

