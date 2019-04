Le leader messin reçoit Grenoble pour le compte de la 34e journée de Ligue 2 et a l’occasion de valider sa montée, ce mardi. Habib Diallo et ses coéquipiers jouent donc leur billet pour l’élite du football français, la Ligue 1. Ibrahima Niane a ouvert le score à la 9e minute et a permis à son équipe de prendre les devants juste pendant quelques instants.

Devant son public, les Grenats jouent le match le plus important de leur saison face à Grenoble, un succès leur suffit pour atteindre l’objectif et rejoindre la Ligue 1.

Après avoir mené 1 à 0 à la 9e minute grâce à un but signé Ibrahima Niane, Grenoble Foot réussi à égaliser par l’intermédiaire de Florian Sotoca juste une dizaine de minute après (20e). L’ancien sociétaire de Génération Foot inscrit ainsi son 10e but de la saison sur 12 apparitions avec le Metz cette saison.

wiwsport.com