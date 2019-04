L’équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans, malgré son élimination de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U17, doit être encouragée et accompagnée, a estimé l’ancien capitaine des Lions El Hadj Diouf au micro de nos confrères de APS

« Nous avons amené un jeune groupe plein de talent qui doit continuer de jouer ensemble pour progresser, moi en tout cas j’ai foi en eux« , a déclaré El Hadj Diouf dans un entretien avec l’APS, évoquant l’élimination des Lionceaux de la CAN U 17.

Avec deux nuls 1-1 contre le Maroc et 0-0 le Cameroun, ainsi qu’une défaite 1-2 contre la Guinée, le Sénégal, très attendu dans cette compétition, est éliminée sans atteindre les demi-finales.

El Hadj Diouf, disant parler au nom de tous les observateurs présents à cette phase finale de CAN U17, estime qu’on entendra parler de l’équipe sénégalaise dans un avenir pas très lointain.

« S’ils travaillent convenablement, il n’y a pas de raison qu’on ne les voit pas plus haut, et je ne peux pas en dire autant de certains joueurs dans certaines sélections qui auraient pu jouer dans des sélections seniors sans problème. C’est le bon procédé, la bonne pratique pour avoir demain des sélections nationales A pouvant rivaliser avec les meilleurs du monde, » a ajouté le double Ballon d’or africain 2002 et 2003.

Les demi-finales de la CAN U17 se disputeront ce mercredi avec les matchs Nigeria-Guinée et Cameroun-Angola

