Pour le 20eme classico sénégalais de l’histoire de la Ligue 1 pro, le jaraaf accueille le Casa Sports ce lundi. Les visiteurs n’ont gagné qu’une seule fois chez l’adversaire et peinent cette saison à l’extérieur.

Le dernier succès des Ziguinchorois en déplacement chez les Medinois date de la saison 2011/2012 à l’issue de laquelle le Casa avait fini champion. Depuis, le club niché au sud ne s’est plus imposé au Jaraaf. Et, ce sont 3 nuls et 3 revers dont le plus cinglant de l’histoire (6-0, 2016/2017). C’était la première saison, saison d’Athanase Tendeng sur le banc.

Cette année, le champion en titre, Jaraaf, n’a perdu qu’une seule fois chez lui et est sur deux victoires d’affilée sans concéder le moindre but. Après 10 réceptions, la bande à Pape Youssou Paye compte 4 matchs nuls, une défaite et 5 succès. Elle a trouvé le chemin des filets à 14 reprises contre 6 buts pris. Par contre, le Casa Sports présente un maigre bilan lorsqu’il n’évolue pas sur sa pelouse.

L’équipe, sous la houlette du nouvel entraîneur Badara Sarr, a entamé par un revers de 2-1 chez le promu Gorée. Puis, elle a partagé 5 fois les points, obtenu qu’un seul succès et concédé 3 défaites. La seule satisfaction : Casa n’a jamais enchaîné deux revers cette saison. Or, les Ziguichorois ont mordu la poussière contre Dakar Sacré coeur (3-1, 20eme journée) lors de leur dernière sortie.

Stades – wiwsport.com