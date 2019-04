Face à la presse ce jeudi, au dojo national Me Amara Dabo, la Fédération sénégalaise de Judo et Disciplines associés a fait le point des préparatifs des 9 combattants en partance mardi pour les Championnats d’Afrique seniors, du 25 au 28 avril à Cape Town, en Afrique du Sud.

Ces championnats d’Afrique séniors à Cape Town sont qualificatifs aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les 9 combattants qui représentent le Sénégal à ces joutes continentales auront comme objectif « de reconquérir le titre continental et de remonter sur le podium en compétition par équipe » indique le président Babacar Makhtar Wade. Mbagnick Ndiaye est le capitaine de l’équipe masculine. À l’occasion de cette conférence de presse, où il avait à ses côtés la capitaine des Lionnes, Monica Sagna, Mbagnick a déclaré :

« C’est un honneur pour nous d’aller défendre les couleurs nationales. Mon objectif est de décrocher la médaille d’or et de me qualifier pour les JO de 2020 ». Sur la préparation des 9 Lions, le président de la Fédération Babacar Wade de confier « Des moyens inédits ont été réunis pour accompagner nos athlètes et l’ensemble du corps sportif dans cette compétition ».

Après les championnats d’Afrique seniors de Cap Town, le Sénégal va abriter du 2 au 5 mai les championnats d’Afrique cadets et seniors. Cette compétition revêt un caractère particulier en prélude aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2022 prévus au Sénégal. 16 pays ont déjà confirmé leur participation à ces Championnats d’Afrique devant avoir lieu au Complexe Dakar Aréna, où le Sénégal représentera un contingent de 35 judokas.

Liste des 9 combattants

Hommes (6) : Moussa Diop (-60kg), Amadou Diop Fall (-73kg), Gorgui Sarr (-81kg), Abo Landing Diatta (-81kg), Abdourakhmane Diao (-90kg), Mbagnick Ndiaye (+100kg)

Dames (3) : Ndeye Oumy Kamara (57kg), Khadija Sonko (-70kg), Monica Sagna (+78kg)

