Garga Mbossé et Moussa Ndoye ont fait leur deuxième bataille verbale, hier dans la soirée, au Cises. Ficelé par Pape Abdou Fall, le combat entre le frère de Zoss et l’espoir de Yaraakh, est très attendu par le monde de la lutte.

Les deux lutteurs qui en veulent mutuellement ont démontré hier, le degré de leur adversité. Moussa Ndoye connu pour son hargne et capacité à chauffer le public, s’est glorifié affirmant devant tout le monde qu’il ne va pas durer avec le frère de Zoss et qu’il est mille fois plus fort que lui. Le natif de Yaraakh a voulu d’avance intimider son adversaire.

Quant à Garga, il a joué à l’apaisement remettant tout sur les mains de Dieu. Le tombeur de Lac Rose a aussi précisé qu’il a choisi d’affronter Moussa Ndoye rien que pour éviter une année blanche mais lui et son futur adversaire ne logent pas dans le même ring.

wiwsport.com – Luttetv