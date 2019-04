Les dirigeants sénégalais ont déposé au près de la CAF, une requête pour fraude sur l’âge les deux joueurs guinéens, Ahmed Tidiane Keïta et Aboubacar Conté qui auraient fraudé sur leur âge pour participer à la Can U17 en Tanzanie.

Interrogé sur le sujet, la fédération Guinéenne de football reste sereine.Le secrétaire Général avoue au micro de nos confrères de Guinée Foot que la FeguiFoot n’a pas été encore officiellement saisie par la confédération africaine de football (CAF).

« Pour le moment, on ne peut rien dire, vu que nous n’avons pas reçu de courrier officiel venant de la part de la CAF » a répondu le colonel Maurice Akoi Koivogui.

Deuxième du groupe derrière le Cameroun, après sa victoire face au Sénégal (2-1),pour le compte de la deuxième journée de la poule B, le Syli Cadet risque gros si les accusations de le Fédération Sénégalaise sont avérés.

Pour conforter sa thèse, l’instance dirigeante du football sénégalais a convoqué l’article 32 du règlement de la CAN U17 qui dispose : “Si la CAF apprend quelle que soit la source qu’une fraude et ou falsification de documents accomplis par quelque moyen et ou support que ce soit a été commise par une ou plusieurs équipes nationales, une enquête sera ouverte”.

Par conséquent et conformément à l’article 33, la FSF souhaite la disqualification de la Guinée.

La FSF a déposé une vidéo à la CAF où les deux joueurs incriminés sont clairement identifiés lors de l’exécution des hymnes nationaux au tournoi du Japon

Affaire suivre !

wiwsport.com