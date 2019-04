Le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel, M. Amsatou Fall, a adressé ce vendredi, une lettre de rappel à l’ensemble des équipes de la L1 StarTimes pour insister sur un certain nombre d’exigences liées au partenariat entre le LSFP et la société StarTimes « en charge de la production, de la diffusion de deux matches par journée et de la production de magazines ».

Parmi ces engagements, a-t-il noté, il y a l’organisation du match qui incombe à l’équipe qui reçoit. Il y a aussi « les faits liés à l’événementiel », notamment la conférence de presse d’après match avec les entraineurs et les capitaines des deux équipes et le remise du trophée de l’homme du match.

Autre exigence à respecter aussi, la mise à la disposition des superviseurs du match par l’équipe qui reçoit, et en nombre suffisant, « des porteurs de fanion et de drapeaux, ainsi que les accompagnateurs des deux équipes ». Le directeur exécutif de la LSFP a aussi rappelé à toutes les équipes de la L1 StarTimes qu’il leur revient aussi de prévoir de la sonorisation lorsqu’elles organisent.

Pour rappel, la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) et la télévision StarTimes avaient officialisé leur partenariat dans le but de dynamiser le football sénégalais, le 02 novembre 2018. Pour une meilleure accessibilité du championnat de la ligue 1 Professionnel au grand public, les deux parties avaient signé un contrat de 11 millions de dollars (6 milliards de FCfa), sur 10 ans.

wiwsport.com – Lsfp