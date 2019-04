Un petit remaniement intervient sur la date du combat Boy Niang 2 / Lac 2. Ce derby Pikine-Guédiawaye n’aura plus lieu le dimanche 14 juillet 2019. C’est le promoteur qui donne l’information à Sunu Lamb :

« On m’a soufflé que la date du dimanche 14 juillet 2019, initialement retenue pour organiser le choc Lac 2 / Boy Niang 2, chevauche avec les demi-finales de la CAN.

Alors pour éviter cette incommodante coïncidence, j’ai avancé le combat d’un jour. J’ai été au CNG pour régler cette situation. Tout est rentré dans l’ordre », a informé le boss d’Albourakh Events, à Sunu Lamb.

Rappel :

Le combat entre Boy Niang 2 et Lac 2 a été ficelé le 29 novembre 2018 par Al Bourakh Events.

En froid en début de saison, les lutteurs de Guédiawaye se sont retrouvés et ont scellé la paix. Des retrouvailles qui tombent bien pour Lac 2, qui pourra compter sur le soutien de ses pairs pour son prochain combat.

Le fils de De Gaulle devra mettre les bouchées doubles pour couper la tête à un septième lutteur de Guédiawaye, lui qui a déjà battu Gouye Gui, Less 2, Mbiss et Akon. Et Boy Niang 2 avait remporté le drapeau Marième Faye Sall, pour son dernier combat, battant aussi le frère de Balla Gaye 2, Sa Thiès, au stade Léopold Sédar Senghor dans un époustouflant. De quoi l’opposer à tout Guédiawaye pour son prochain combat organisé par Baye Ndiaye.

