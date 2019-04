Faisant partie du C en compagnie de l’Algérie, du Kenya et de la Tanzanie, le Sénégal aura fort à faire durant cette 32ecoupe d’Afrique des nations. C’est du moins l’avis de Amdy Moustapha Faye, l’ancien international sénégalais qui se méfie de la sélection Algérienne.

En effet, les « Fennecs » n’ont pas subi de revers contre le Sénégal depuis 2001 : « Depuis ces dix dernières années, on peut dire que l’Algérie est la bête noire du Sénégal. On n’a pas gagné contre l’Algérie depuis 2001. » Une manière de dire que les « Lions » et Aliou Cissé devraient éviter de tomber dans le piège les désignant comme l’équipe favorite de cette CAN.

Un lourd costume de numéro 1 qui pourrait inhiber les « Lions » dans cette compétition qui sera âprement disputée. En outre, il n’a pas manqué de souligner que l’Algérie en quête de son éclat d’antan livrera à coup sur un match sérieux contre le Sénégal lors de leur confrontation dans le groupe C.

DakarActu