Alors que le promoteur Pape Thialis Faye était sur le combat revanche entre Ama Baldé et Tapha Tine, ses rêves de ficeler ce combat risque de s’envoler. Pape Abdou Fall est sur ses basques puisqu’il a entamé les négociations avec les deux camps nous apprend.

Le combat revanche entre Ama Baldé et Tapha Tine est réclamé par les amateurs et les promoteurs conscients de cela ont commencé à le démarcher. Le premier à se signaler ne fut autre que Pape Thialis Faye. Il disait qu’il était intéressé par cette affiche et avait pris langue avec les deux camps.

Mais à force d’attendre sans que les deux lutteurs puissent voir la couleur de l’argent, un autre promoteur a sauté sur l’occasion. Pape Abdou Fall a fait savoir qu’il veut cette affiche pour l’organiser en juillet 2019. Ce n’est pas tout, il a proposé aux deux camps, un cachet raisonnable et s’ils sont OK, il est prêt à payer les chèques.

