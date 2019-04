Battu par le Syli Cadet de la Guinée (2-1) hier, pour le compte de la deuxième journée de la poule, le Sénégal n’a plus son destin entre ses mains.

Pour espérer valider son ticket pour le mondial ainsi aux demi-finales de la Coupe d’Afrique des moins de 17 ans, l’équipe nationale doit d’abord battre le Cameroun déjà qualifié et espérer un faux pas de la guinée. Une chose possible selon l’entraîneur des lionceaux.

« J’y crois toujours puisqu’il y a encore une chance pour se qualifier. C’est dommage de perdre un match qu’on tenait bien mais ce sont aussi les aléas du football, il nous reste une possibilité et nous allons la jouer à fond.C’est souvent comme cela, quand vous ne marquez pas, vous vous exposez », affirme Malick Daf.

« Ils sont des jeunes footballeurs, ce sont des choses qui peuvent arriver. Maintenant, nous allons nous réunir après le dîner et préparer la rencontre contre le Cameroun (dimanche) pour la remporter. Nous n’avons plus le choix, pour se qualifier, il faut d’abord gagner« , a indiqué le sélectionneur sénégalais sur APS, estimant que la qualification reste une option ouverte entre la Guinée (3 points), le Maroc et le Sénégal qui ne comptent qu’un seul point en deux rencontres.

