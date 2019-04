Douanes – Gorée et Teungueth FC – Stade de Mbour sont les deux rencontres devant donner le coup d’envoi, ce samedi, de la 22ème journée de la Ligue 1 StarTimes de football. Des matches encore équipes plutôt tranquilles, puisque d’une part ne concourant plus pour le titre, et d’autre part pas trop concernées par la lutte pour le maintien. Même si l’US Gorée (12ème avec 24 points) ne devance le premier relégable, la Linguère (16 points) que de 8 longueurs.

Mais, vu la mauvaise passe actuelle des Nordistes, les Insulaires n’ont pas trop à s’inquiéter, même s’ils feront tout pour se défaire de l’AS Douanes (7ème, 27 points). Ce qui leur permettra de se hisser dans la première moitié du classement, en attendant les autres matches de la journée, lundi. L’AS Douanes, elle, visera la victoire pour passer devant le Casa Sports qui ne joue que lundi.

Dans l’autre match, Teungueth FC (5ème, 31 points) tentera de retrouver son allant de début de saison lorsqu’elle jouait les premiers rôles. En face se dressera un Stade de Mbour (10ème, 25 pts) qui a du mal à gagner depuis quelques journées. Et son déplacement à Rufisque ne devrait pas être de tout repos, même si les locaux ne sont plus aussi souverains à domicile qu’il y a quelques mois.

Le programme de la 22ème journée

Samedi 20 avril :

à Amadou Barry à 16h : Douanes – Gorée ; à Ngalandou Diouf à 17h : Teungueth FC – Stade de Mbour

Lundi 22 avril :

à L.S. Senghor à 16h : Jaraaf – Casa Sports, à 18h : Dakar Sacré-Cœur – Génération Foot ; à Lamine Guèye à 16h30 : Sonacos – Linguère ; à Caroline Faye à 18h : MPC – NGB ; à Alboury Ndiaye à 17h :Ndiambour – AS Pikine

LSFP