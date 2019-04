Dans un entretien accordé à BMTV, Balla Gaye 2 est revenu sur la préparation de son combat face à Modou Lo et de sa carrière. Concernant les erreurs qui ont précipité sa descente en enfer avec deux défaites de suite, Balla Gaye 2 assume tout et révèle.

«Il me fallait prendre une pause, mais je ne l’ai pas fait. Têtu, j’ai lutté avec une maladie sans raison valable. Des bêtises de gamin, et un staff mal organisé, nous ont aussi porté préjudice». Des manquements qui lui ont permis de mûrir et d’acquérir de l’expérience. Sur ce, le « Lion de Guédiawaye » indique qu’il ne joue plus. «Je suis animé par une détermination inouïe pour régner dans l’arène», assure-t-il.

Alors que l’âge limite pour exercer la lutte est fixé à 45 ans, Balla Gaye n’envisage pas de compétir jusqu’à cet âge. «Il faut savoir partir au bon moment. Je peux lutter jusqu’à 40 ans, ou moins, mais pas plus», assure-t-il. Il pense donc forcément à sa reconversion et surtout à l’après-retraite. «L’agriculture, j’y suis déjà, maintenant, mon souhait est d’instaurer un complexe sportif sport-études à Guédiawaye. C’est quelque chose qui me tient à cœur et je me battrai pour l’avoir», dit-il.

