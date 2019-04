Pour la première fois, le complexe Dakar Arena abritera les prochains championnats d’Afrique cadets et juniors de judo prévus du 02 au 05 mai 2019.

Un budget qui tourne autour de 50 millions F CFA est prévu pour le bon déroulement de cette compétition « Pour ce qui concerne le championnat des cadets juniors, il est difficile d’appréhender correctement le coût, ça dépendra du nombre de participants. Et jusqu’à présent on continue à recevoir les confirmations des pays qui participent et cela entraînera un réaménagement pour ce qui est de l’hébergement au niveau des hôtels, du transport etc. Mais le budget opérationnel de l’action tourne autour de 50 millions, précise la FSJDA au micro de wiwsport.com lors d’une conférence de presse tenue, au Dojo national cet après-midi.

35 Athlètes sénégalais seront engagés à ces championnats et plus d’une vingtaine de pays africains est attendue à Dakar.

Engagé également au prochain championnats d’Afrique Seniors qui aura lieu en Afrique du Sud le Sénégal ambitionne de reconquérir le titre continental qui fuit la tanière depuis quelques années et de remonter sur le podium en compétition par équipes.

Prévus du 25 au 28 avril 2019, le Sénégal sera représenté par 8 combattants, accompagnés de 02 coachs nationaux du DTN, Cheikh Ndiaye et d’un arbitre. La délégation sénégalaise quittera Dakar durant ce Weekend pour Afrique du Sud.

