Le Sénégal jouera un match de préparation pour la Can contre le Nigeria en mois de Juin avant le démarrage de la joute continentale prévue du 21 juin au 18 juillet 2019 en Egypte.

Les sélectionneurs du Sénégal et du Nigeria ont accepté l’idée de jouer un match de préparation pour la prochaine CAN. Il restait à déterminer le lieu devant abriter cette rencontre soit en Espagne, où l’équipe nationale va effectuer sa préparation soit en Egypte, le pays hôte de la compétition.

Muhammad Sanusi, le secrétaire général de la Fédération nigériane de football, a confirmé que le match amical entre les Super Eagles et les Lions de Teranga du Sénégal se jouera finalement en Égypte. Le Sénégal partage le groupe C avec la Tanzanie, le Kenya et l’Algérie. Tandis que les super-aigles sont logé dans la poule B, aux côtés de Madagascar, de la Guinée et du Burundi. Les deux équipes font partie des favoris de la compétition.

wiwsport.com